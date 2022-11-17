جامعة بغداد تعلن العثور على مسبب حادث دهس الطالبة "منار"

وقالت الجامعة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجامعة لم ولن تتهاون ابداً بما يتعلق بالحادث المروري الذي تعرضت له الطالبة (منار) من كلية العلوم حيث تابع رئيس الجامعة الموضوع بشكل مباشر من اللحظة الاولى الى الان وقد كلف عميد كلية الطب جامعتنا بمتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر وتقديم الدعم لها والتواصل المستمر مع اسرتها ولله الحمد اجتازت مرحلة الخطر".وأضافت: "وبالجانب الاخر وجه مدير قسم المتابعة بالعثور على مسبب حادث الدهس وبعد تحري وتدقيق استمر ليل نهار مع الاجهزة الامنية وكاميرات العاصمة بغداد تم تحديد هوية السائق، ونوع ورقم المركبة، وتتولى الاجهزة الامنية الان عملية القاء القبض عليه، وسيتم عرض كل هذه التفاصيل وكيفية الوصول الى الفاعل مساء غد ان شاء الله بالصوت والصورة من خلال الصفحة الرسمية لجامعة بغداد".وتعرّضت منار إحدى طالبات جامعة بغداد لحادث سير مروع في اروقة الجامعة، فيما يطالب أهلها بضرورة تدخل الجهات الحكومية لكشف المتورّطين بالموضوع.