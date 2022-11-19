أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانقلاب صهريج محمل بالوقود على طريق بابل – بصرة، فيما أشار إلى أنه تسبب بـ"كارثة".

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صهريجاً محملاً بالوقود على بابل – بصرة السريع، ما أدى إلى احتراقه بالكامل مع عدة عجلات".



وأظهر مقطع مصور، مشاهد لسيارات تحترق بالكامل، فيما أشار أحد الموجودين في موقع الحادث أن "العجلات لم تخلى من ركابها" وهذا يعني وقوع ضحايا جراء الحادث.