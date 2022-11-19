الصدر يتحدث عن "الحب" في تغريدة مطولة

وقال الصدر في تغريدته، التي تابعتها السومرية، إن "كلمة الحب، حاؤها حياة وباؤها بلا زوال"، لافتاً إلى أن "البعض حول الحاء إلى حرب، والباء إلى بلاء".أدناه التغريدة كاملة: