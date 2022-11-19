التعليم تعلن قبول 2378 طالباً ضمن المجموعة الطبية

وقالت الوزارة في بيان، إنه"بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي تعلن وزارة التعليم العالي قبول 2378 طالباً ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2023/2022".وأضافت أن "قبول الطلبة جرى تدقيق ملفاتهم التي توزعت على ثمانية وأربعين جامعة وكلية أهلية".وتابع البيان "إذ يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي فإن المقبولين منهم يتوجب عليهم التوجه يوم غد إلى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم (كود التسجيل) مع وثائقهم الرسمية لإتمام الإجراءات اللازمة".