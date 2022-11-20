مناقشات قضائية لمتابعة الإجراءات المتخذة في قضية الامانات الضريبية

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القضاء فائق زيدان اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة قضية الامانات الضريبية.وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "زيدان أستقبل اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة قضية الامانات الضريبية وبحث معهم الإجراءات القضائية المتخذة في قضية صرف الامانات الضريبية والمعلومات المقدمة من اللجنة بهذا الخصوص".