بشرى سارة لمحاضري بغداد

صادق محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، على الأوامر الإدارية الخاصة بمحاضري (2020) لخمسة مديريات.



وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "العطا، صادق على الأوامر الإدارية الخاصة بمحاضري (2020) لمديريات (الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والرصافة الأولى والثالثة)".



وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر العشرات من محاضري واداريي بغداد، امام مبنى العاصمة، مطالبين المحافظ بالمصادقة على كلفهم المالية.