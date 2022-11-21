هزة أرضية بقوة 3.3 تضرب قضاء خانقين في ديالى

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، تسجيل هزة أرضية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.







وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المراصد الزلزالية شهدت حدوث هزة أرضية تبعد 7 كم جنوب قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وتم الشعور بها من قبل المواطنين".



وأشارت الهيئة إلى أن "قوة الهزة الأرضية بلغت 3.3 درجة".