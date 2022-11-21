بعد مواجهة مع القوات الامنية.. اعتقال تاجر مخدرات في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مكافحة جرائم كربلاء القت القبض على تاجر ومتعاطي للمخدرات".واضاف، ان" المتهم قام بمواجهة القوات الأمنيه بالسلاح، لكنهم تمكنوا من أصابته والقاء القبض عليه".