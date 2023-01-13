الجنابي يطالب وزير الصحة بفتح تحقيق بعمل مستشفى المدائن

طالب النائب زياد الجنابي، اليوم الجمعة، وزير الصحة صالح الحسناوي بفتح تحقيق بعمل مستشفى المدائن جنوب شرقي بغداد.

وقال الجنابي في حديث للسومرية نيوز، “نطالب وزير الصحة بفتح تحقيق عاجل بمستشفى المدائن وتحديداً الطبيب الخفر اليوم”.



وعزا الجنابي ذلك الى “عملها غير الانساني وغير الاخلاقي مع المواطنين".