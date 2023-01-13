الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع "سيمنز" الألمانية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وقع المذكرة من الجانب العراقي وزير الكهرباء زياد علي فاضل، فيما وقعها من جانب شركة سيمنز، الرئيس التنفيذي للشركة كرستيان بروخ".وتنطوي مذكرة التفاهم، وفق البيان، على "جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق".وفي ضوء المذكرة، تعمل شركة سيمنز بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولاً للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة، بحسب البيان.وأضاف، أنه "تضمنت مذكرة التفاهم تقديم شركة سيمنز دراسة متكاملة للعراق، تتضمن الكيفية التي يتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب، في دعم وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية".كما تضمنت "توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز، فضلاً عن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق، الى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات".