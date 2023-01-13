وزير الصحة يعلن عن نقل تجربة مستشفى الكاظمية الى كربلاء

وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي حضره مراسل السومرية نيوز: "تحدثنا مع محافظ كربلاء من اجل نقل تجربة مستشفى الكاظمية الى محافظة كربلاء".واضاف: "عملنا على تطبيق البرنامج الحكومي الخاص بوزارة الصحة، وضمن خطة وزارة الصحة انشاء مستشفى في قضاء الهندية واضافة مراكز صحية أخرى لمحافظة كربلاء".واشار الوزير الى انه "سيتم العمل على تأهيل مستشفى الحسين ومستشفى الاطفال"، مؤكدا ان "مستشفى النسائية في كربلاء سيتم إعادة العمل بها وسنة ٢٠٢٥ سيدخل الخدمة".