السوداني يبحث مع "سيمنز" تطوير قطاع الكهرباء

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني، استقبل في مقر إقامته بالعاصمة برلين، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة کرستيان بروخ، وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون مع شركة سيمنز في تطوير قطاع الكهرباء، وإزالة كل العقبات التي كانت تواجه عملها في العراق".وأكد رئيس مجلس الوزراء "عزم الحكومة على توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيمنز على الأرض".وحضر اللقاء "وزير الكهرباء ومستشار رئيس الوزراء، ونائب رئيس ومسؤول الشرق الأوسط لشركة سيمنز، ومدير الفرع التنفيذي للشركة في العراق".