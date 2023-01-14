وزير الصحة يفتتح ردهة إنعاش القلب بمدينة الإمام الحسين الطبية في كربلاء

وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "افتتح ردهة إنعاش القلب بعد تأهيلها".وأضاف البيان أن "وزير الصحة ومحافظ كربلاء المقدسة كانا قد زارا مقر دائرة صحة كربلاء المقدسة قبيل سلسلة من الافتتاحات المهمة لعدد من المشاريع الصحية في المحافظة".واشار الى أن "وزير الصحة سيفتتح عدداً من المؤسسات الصحية في المحافظة".