فتح طريق مغلق منذ 17 عاماً في جانب الكرخ ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الخطة المرسومة لفتح الطرق ورفع السيطرات وبهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجان المكلفة بفتح الطرق بواجباتها اليومية في العاصمة".وأضافت: "حيث تم فتح طريق مغلق منذ عام ٢٠٠٦ ضمن منطقة (الحارثية/شارع الكندي) وطريق اخر في منطقة (المنصور) جاء ذلك بعد تقييمهن من الجانب الأمني".