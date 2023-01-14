السوداني يوجه الجهد الخدمي بتقديم الخدمات في المثنى

وقال مراسلنا إن "رئيس الفريق الحكومي جابر الحساني وصل الى محافظة المثنى وعقد اجتماعاً مع الدوائر الخدمية والبلدية في المحافظة".وأشار الى أن "الفريق وبحسب توجيهات رئيس الوزراء سيقوم بتقديم الخدمات الى المناطق المحرومة في المحافظة".وأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي الأربعاء 11/1/2023، أن عمله في الآونة الأخيرة يركز على تقديم جميع أعمال البنى التحتية في المناطق المشمولة ومن بينها نصب شبكات الماء والمجاري ومن ثم التبليط والإكساء بعد أن توفر الغطاء القانوني المتمثل بقرار مجلس الوزراء رقم 286، لافتاً إلى ان التوجه الحالي هو استمرار الأعمال بـ 3 شفتات يومياً في بعض المناطق لتسريع نسب الإنجاز.