"ضباب وأمطار".. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة خلال النهار ومتوسطة الشدة الى غزيرة بعد الظهر خاصة في الاقسام الشرقية مع حدوث عواصف رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن يوم أمس"، مستدركا "أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في الاقسام الشرقية تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس".وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكركوك وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف والديوانية والناصرية والمثنى 14، والموصل وواسط 15، وأربيل 12، والبصرة 16".وأشار الى أن "طقس يوم غد الأحد سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، واحيانا يكون غائماً مع تشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، واحيانا يكون غائماً مع تشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، واحيانا يكون غائماً مع تشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".ولفت البيان، إلى أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وأحيانا يكون غائماً مع تشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، واحيانا يكون غائماً مع تشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، واحيانا يكون غائماً مع تشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأوضح أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابع أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل، ستكون في المنطقة الوسطى الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".