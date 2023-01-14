مشاهد من أجواء النجف والبصرة بعد هطول الأمطار

وقال مراسلو السومرية، إن "محافظتي النجف الأشرف، والبصرة شهدتا هطولاً للأمطار بزخات خفية الى متوسطة".ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهد من شوارع البصرة والنجف تظهر الأمطار الهاطلة في المحافظتين.