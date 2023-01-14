العراق يعلن استمرار دخول الخليجيين دون تأشيرة الى ما بعد خليجي 25

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، باستمرار دخول الخليجيين دون تأشيرة الى ما بعد بطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين.

وذكر بيان لديوان محافظة البصرة، ورد لـ السومرية نيوز، إن "توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتضمن دخول الأشقاء الخليجيين بدون تأشيرة يستمر سريانه إلى ما بعد خليجي 25 وإلى إشعار آخر".



يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أقام اليوم، مأدبة غداء على شرف وفد اتحادات خليجي 25 وعدد من الإعلاميين ونجوم الكرة الخليجيين.