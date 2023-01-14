محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد

قررت محافظة ديالى، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ ديالى مثنى التميمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف ١٥/ كانون الثاني/٢٠٢٣ في جميع دوائر المحافظة والمدارس والجامعات باستثناء المصارف والدوائر الخدمية".

وعزت ذلك الى "سوء الاحوال الجوية في المحافظة".