بعد رفضه أخذ ثمن قهوة.. "طفل بصري" يتلقى اتصالاً من الرئاسة

اجرى رئيس ديوان الرئاسة كامل كريم الدليمي، اتصالاً مع "طفل بصري" بعد رفضه أخذ ثمن القهوة من أحد الضيوف العرب.

وقال مكتب رئيس الديوان في بيان، "اجرى الدكتور كامل كريم الدليمي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الطفل عباس البصري الذي رفض اخذ ثمن القهوة من احد الضيوف العرب".

واثنى رئيس ديوان الرئاسة بحسب البيان على "موقف عباس الرجولي وقدم له الشكر والتقدير العاليين بإسم رئاسة جمهورية العراق".

ونقل البيان عن الدليمي قوله، إن "هذه الحالة برغم بساطتها الا أنها تعبر عن مدى حرص ابناء العراق صغاراً وكباراً للحفاظ على صور الكرم العراقي الاصيل"، مثمناً في الوقت ذاته "دور أبناء البصرة المتفرد والذين كانوا خير ممثل للعراق خلال بطولة خليجي 25".