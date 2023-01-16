بينها تخفيف السرعة.. المرور تصدر 8 توجيهات للسياقة في الضباب

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "السائق لابد أن يقوم بعدة توجيهات عند القيادة عندما يوجد الضباب"، مشيرة الى هذه التوجيهات: ــ تفقّد المراياـ خفف من سرعتكـ استخدم المسّاحات وحافظ على الزجاج الداخلي خالياً من الضبابـ قم بزيادة مسافة الأمان بينك وبين السيارة أمامك لأربع ثوان عوضاً عن فترة الثانيتين الموصى بهاـ استخدم كشافات الضباب، ولكن تجنب استخدام الشعاع العالي، نظراً لأن الضباب يعكس الضوء، مما يزيد مشاكل الرؤيةـ لا تعتمد على الأضواء الخلفية للسيارة الموجودة أمامكـ إذا كانت الرؤية محدودة للغاية، أنزل زجاج النوافذ للأصغاء لأصوات حركة السيارات من حولكـ إذا كانت الرؤية شبه معدومة، فكّر في التوقف إلى حين انقشاع الضباب.