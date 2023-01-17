الاتحادية ترفض إيقاف صلاحية المحافظين بإحالة مشاريع قيمتها 5 مليارات

وذكرت الاتحادية بحسب وثائق وردت لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر رفض الطلب المقدم حول إيقاف منح المحافظين وأمين بغداد ورئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية 5 مليارات دينار، استثناءً من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014".وأضافت المحكمة، أن "القرار صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً إلى أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005".