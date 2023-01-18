محافظة بغداد تعيد ارتباط مديريات التربية ودوائر الصحة بوزارتهما الاتحادية (وثيقة)

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، بإعادة ارتباط مديريات التربية ودوائر وزارة الصحة بوزارتهما الاتحادية.



وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب محافظ بغداد حصلت السومرية نيوز على نسخة منها فإنه "بناء على ما جاء في اجتماع رئاسة مجلس الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم، تقرر إعادة ارتباط مديريات التربية في المحافظة بوزارة التربية ودوائر الصحة بوزارة الصحة".