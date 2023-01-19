بشأن التذاكر.. شرطة البصرة تصدر تحذيراً للجماهير قبيل نهائي "خليجي 25"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نحذر الجماهير من استخدام بطاقات مزورة للدخول الى الملاعب"، مبينة انها "ستتعامل مع هذه الحالات السلبية وفق المواد القانونية التي تختص بالتزوير وستعرض مستخدمها الى المسائلة القانونية حيث تعتبر جريمة التزوير جريمة مخله بالشرف ويعاقب عليها بالحبس".وأضافت، ان "هذا التحذير يأتي بالتزامن مع بطولة كاس الخليج العربي ٢٥ والمقامة منافساته على ارض البصرة الفيحاء لذا نحذر من استخدام اي بطاقة او باج مزور ".