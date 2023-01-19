بقصد تضليل القضاء.. الحبس الشديد بحق متهم بافتعال اثار تعذيب على جسده

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المدان اعترف بقيامه بافتعال اثار التعذيب على جسمه من قبل باقي السجناء الذين معه عندما كان موقوفاً في دائرة الإصلاح العراقية بغية التقديم على الفحص امام اللجان الطبية لإيهام الجهات التحقيقية والطبية للإفلات من العقوبة".وأضاف أن "الحكم بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2009 وبدلالة المادة 333".