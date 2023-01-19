مدير الجمارك يهنئ بتتويج المنتخب العراقي باللقب الخليجي

هنأ مدير هيئة الجمارك، شاكر الزبيدي، اليوم الخميس، الشعب العراقي بعد تتويج المنتخب بلقب بطولة كأس الخليج.

وقال الزبيدي في تغرية له عبر تويتر تابعتها اسومرية نيوز، :"الف مبروك لكل الشعب العراقي العزيز والكريم". وأضاف "تحية اجلال واكبار لاسود الرافدين الشجعان هذا الفوز الكبير وان شاء الله من نصر الى نصر".