قطع جسر حيوي وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم قطع جسر الجمهورية من الرصافة (ساحة التحرير) باتجاه الكرخ (تقاطع الشواف) لوجود أعمال صيانة من قبل دائرة الطرق والجسور".ودعت مستخدمي الطريق، الى "سلك الطرق البديلة لحين إكمال الأعمال".