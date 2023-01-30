المالية تستحدث قرابة 25 الف درجة وظيفية لتثبيت العقود في عدة وزارات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "استحدثت 24933 درجة وظيفية لتثبيت العقود في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة".وأضافت "هذه الدرجات توزعت على الجهات التالية: ـ• هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة / واسط 92• هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة / النجف 81• جامعة الفلوجة 115• مديرية مجاري محافظة البصرة 71• ديوان محافظة بابل 3318• جامعة الانبار 436• جامعة القاسم الخضراء 194• شركة المعتصم للمقاولات الانشائية 78• مصرف الرافدين 11• هيئة استثمار محافظة كربلاء 6• الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 28• الجامعة التقنية الجنوبية 387• جامعة كركوك 1263 (معدل)• جامعة سومر 307 (معدل)• المؤسسات البلدية لمحافظة ديالى 985• هيئة رعاية ذوي الاعاقة / بغداد 114• جامعة واسط 952• جامعة المثنى 321• الجامعة التقنية الوسطى 936• دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية 228• دائرة صحة بابل 1642• دائرة التدريب المهني / البصرة 247• هيئة رعاية ذوي الاعاقة / المثنى 3• جامعة الكوفة 1016• جامعة كربلاء المقدسة 932 (معدل)• جامعة تكريت 192 (معدل)• الجامعة التكنلوجية 105• شركة ديالى العامة 119• الشركة العامة للنقل البحري 1• شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية 342• المؤسسات البلدية لمحافظة واسط 3573• دائرة طرق وجسور ذي قار 2• المؤسسات البلدية لمحافظة البصرة 3993• جامعة بابل 736 (معدل)• مديرية زراعة محافظة بابل 1176• الجامعة التقنية الشمالية 853• شركة ابن رشد 2• مركز وزارة الهجرة والمهجرين 75للتفاصيل أكثر