حكومة البصرة تصدر توضيحاً بشأن دخول الوفود الخليجية عبر منفذ سفوان

وقال الحسن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منفذ سفوان الحدودي المطل على الكويت كان بوابة لدخول الوفود الخليجية التي شاركت في خليجي 25، فدخول الوفود الى الان متاح وتوقف يوما واحدا بانتهاء مدة التمديد".وأضاف: "تم الاشعار من قبل الجهات الأمنية والحكومة الاتحادية بأن يتم العمل باستقبال الوفود من الخليج بنفس الالية لغاية 28 من شهر شباط المقبل، وبعدها يتم العمل وفق الإجراءات السابقة".وأوضح معاون محافظ البصرة، ان "المنفذ الان يعمل بشكل طبيعي، ويمثل أحد النوافذ التي تشكل إيرادات لمحافظة البصرة والتي نصفها تذهب الى المحافظة باعتبار ان 50 % من الإيرادات تكون للمحافظات"، لافتا الى أن "منفذ سفوان هو أحد المنافذ التسعة الموجود في البصرة".وكانت محافظة البصرة، قد استقبلت في وقت سابق من الشهر الحالي، بطول خليجي 25 التي توج بها العراق.وفي وقت سابق، اتخذت محكومة البصرة المحلية قراراً بإتاحة دخول الوفد الخليجية الى المحافظة عبر منفذ سفوان مجانا لغاية انتهاء البطولة.