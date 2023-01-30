نزاهة البرلمان تشخص هدراً بـ250 ملياراً في وزارة الإعمار

ودعت عضو اللجنة، سروة عبد الواحد، في كتاب موجهة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، تابعته السومرية نيوز، إلى "التدقيق بكافة العقود المبرمة بين وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وبين شركة المستقبل السعيد حيث وردت معلومات بصرف مبلغ قدره 250 مليار دينار عراقي لمشاريع نسب إنجازها متدنية جداً وشبه متوقفة".وشددت على "التدقيق في مجمل تعاقدات الشركة المذكورة مع باقي الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها عقود المشاريع الوهمية في ميسان والناصرية والكفل وكربلاء والنهروان والقادسية"، لافتة إلى "قيام مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الاعمار بصرف مبلغ قدره 30 مليار دينار عراقي للشركة المتعاقدة على تنفيذ ماء الناصرية دون تنفيذ أي جزء من المشروع".ولفتت إلى "قيام وزارة الاعمار والإسكان والبلديات بصرف مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليار وستمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة واربعون ديناراً لمشاريع ماء رغم تأكيد وزارة المالية بموجب كتابهم المرقم (20310) في 15 تشرين الثاني 2022 بوجود شبهات هدر للمال العام في هذا الملف وخاصة مشروع ماء كربلاء الموحد وطلبها إلغاء المبالغ المطلقة لوجود ملاحظات قانونية وهو ذات الأمر الذي تم تأكيده من قبل المديرية العامة للماء بموجب كتابهم المرقم (م. سري / 6255) في 24 تشرين الثاني 2022".أدناه الكتاب: