الاتصالات تصدر قائمة بأسعار اشتراكات الإنترنت

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "أسعار الاشتراكات للانترنت ثابتة ولا يوجد أي تغيير عليها".وأوضحت، أن "سعر الاشتراك المدعوم GB 100، للوكيل 12 ألف دينار، وللمستخدم 15 ألف دينار"، مبينة أن "الاشتراكات الحالية للوكلاء تتنوع بين (22، 37، 50) ألف دينار، وللمستخدمين تبلغ (30، 45، 60) ألف دينار".