المرور توضح حقيقة تسقيط المركبات القديمة إجبارياً

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تنفي ما تداولته بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسقيط المركبات القديمة إجباريًا"، مشيرة الى ان "هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة".واضافت :"لذا نرجو من المواطنين الكرام اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم تناقل الاخبار الكاذبة".