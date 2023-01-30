اعفاء مدير عام شركة الاسمدة الجنوبية وتكليف بديلا عنه (وثيقة)

وقالت الوزارة بحسب وثيقة مذيلة بتوقيع الوزير خالد بتال النجم اطلعت السومرية نيوز عليها، استنادا للفقرة (1) من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية والمتضمن عدم صحة استمرار بديع عبد الله احمد بمنصب مدير عام شركة الأسمدة الجنوبية وكتابها المتضمن ان تخويله الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية ليس له سند من القانون".الوثيقة ادناه: