العامري والخزعلي يؤكدان دعم إجراءات تخفيض سعر الدولار

وقال مكتب العامري في بيان، "استقبل السيد هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، وحضر اللقاء أعضاء المكتبين السياسيين لمنظمة بدر وحركة عصائب أهل الحق".وبحث الجانبان "آخر المستجدات السياسية والإقتصادية، وتم التأكيد على الإستمرار في دعم الحكومة لإنجاح برنامجها الوزاري ووضع الإجراءات والحلول الناجعة لتخفيض سعر صرف الدولار".وناقش الجانبان "أهمية دور تحالف الفتح في وحدة وتماسك الإطار التنسيقي وإدامة الشراكة الحقيقية ومواصلة العمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتطلعات الشعب العراقي".