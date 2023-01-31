السومرية نيوز – محليات



تقرر، تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية حول تمديد دورة برلمان كردستان اليوم الثلاثاء.



وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، انه "نظراً لسوء الأحوال الجوية تقرر، تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية حول تمديد دورة برلمان كردستان اليوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق، تقدم حراك الجيل الجديد، بدعوى للمحكمة الاتحادية بإلغاء القانون الصادر من رئاسة برلمان كردستان والذي تم بموجه تمديد فترة عمل البرلمان لعام إضافي بسبب عدم اجراء الانتخابات في الإقليم.