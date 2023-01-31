لمدة يومين.. المرور تنوه لقطع شارع "حيوي" في بغداد

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، قطع شارع "حيوي" في العاصمة بغداد لمدة يومين.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال التنسيق مع دائرة المشاريع، سيتم قطع الطريق المؤدي من تقاطع (سيد الحليب) مرورا بالشارع المتجه إلى (أربع) شوارع تحديدا شارع (نادي اليرموك) الترفيهي من مساء يوم غد الأربعاء ولمده يومين وفي تمام الساعة (٩)".