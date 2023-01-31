السفيرة الأميركية: ضرورة بناء منظومة كهرباء على مستوى عالمي في العراق

السومرية نيوز – سياسة



شددت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة بناء منظومة كهرباء على مستوى عالمي لخدمة العراقيين.



وقالت السفير الأميركية في تغريدة إن "العراقيين يستحقون اقتصادا متنوعا وحديثا ووظائف ذات أجور جيدة". وأضافت، "لتحقيق ذلك من الضروري بناء منظومة كهرباء على مستوى عالمي"، مشيرة الى أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل والحكومة العراقية للقيام بهذا المسعى المهم".

