للمرة الخامسة.. الثقافة تسحب يد مدير دار ثقافة الطفل

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد البدراني، تابعتها السومرية نيوز، أنه "بناءً على ما جاء في توصية اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (م و / 6) في 4 كانون الثاني 2023 واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات مصلحة العمل، تقرر سحب يد ابتهال خاجيك مدير عام دار ثقافة الأطفال لمدة 60 يوماً استناداً إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل؛ لكون بقائها في الوظيفة يؤثر على سير التحقيق ويعرقل إنجازه".وأشارت الوثيقة إلى "تكليف علاء أبو الحسن إسماعيل مدير عام دار الكتب والوثائق بمهام مدير عام الدار آنفاً خلال فترة سحب اليد إضافة إلى مهام عمله".وهذه هي المرة الخامسة التي تصدر فيها الثقافة قراراً يقضي بسحب يد ابتهال خاجيك، فقد تم سحب يدها لمرتين في دائرة السياحة ومرتين في دائرة الازياء وهذه المرة الخامسة يتم سحب يدها من دار ثقافة الطفل؛ بعد ان تم نقلها واحالتها الى التحقيق.الأمر المستغرب يتمثل في أن كل التوصيات وجميع اللجان تصادق على عزلها واحالتها الى القضاء ولكن لا يتم التنفيذ وذلك منذ خمس سنوات.