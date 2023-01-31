تكليف مديرين جديدين لهيئة الكمارك وشركة التأمين

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بتكليف مديرين جديدين لهيئة الكمارك العامة، وشركة التأمين الوطنية.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "وزير المالية طيف سامي قررت تكليف حسن العكيلي برئاسة الهيئة العامة للكمارك".



وأضاف، أنه تقرر أيضاً "تكليف شاكر الزبيدي برئاسة شركة التأمين الوطنية".

