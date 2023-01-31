النزاهة: جادون بحماية حقوق المخبرين عن قضايا الفساد

أكدت هيئة النزاهة، الثلاثاء، جديتها برفع ما يقع على المخبرين عن قضايا الفساد من حيف وحماية حقوقهم.





وأضافت الهيئة أن "رئاستها تقوم من باب الشفافيَّة في إجراءاتها وتعزيز ثقة المواطنين بالأجهزة الرقابيَّة باللقاء ببعض المخبرين والسماع منهم ومحاولة إزالة الغبن الواقع عليهم جراء عملية الإبلاغ، ملتزمة بالوقت نفسه بما تسمح به القوانين النافذة لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة من الحفاظ على سريَّة التحقيق، وعدم إفشاء أيَّة معلومات قد تؤثر على سير تحقيقاتها التي تجري تحت إشراف القضاء". وقالت النزاهة في بيان، "بين الفينة والأخرى تُنْشَرُ في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن مناشدات للأجهزة الرقابيَّة بمتابعة ما يقدم إليها من مزاعم وشبهات فساد، والاستفسار عما توصلت إليه تحريَّاتها وتحقيقاتها بخصوص ذلك".وأضافت الهيئة أن "رئاستها تقوم من باب الشفافيَّة في إجراءاتها وتعزيز ثقة المواطنين بالأجهزة الرقابيَّة باللقاء ببعض المخبرين والسماع منهم ومحاولة إزالة الغبن الواقع عليهم جراء عملية الإبلاغ، ملتزمة بالوقت نفسه بما تسمح به القوانين النافذة لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة من الحفاظ على سريَّة التحقيق، وعدم إفشاء أيَّة معلومات قد تؤثر على سير تحقيقاتها التي تجري تحت إشراف القضاء".

ولفت بيان النزاهة الى أنه "من هذا المنطلق، تم تلبية مناشدة أحد المخبرين عن قضايا الفساد والذي أكد بدوره وقوع الضرر والظلم عليه؛ جراء عمليَّة الإبلاغ، حيث استقبله رئيس الهيئة وسمع منه شكاواه بخصوص الضرر الواقع عليه، وإيضاح بعض الإجراءات المتخذة بصدد بلاغاته المقدمة للهيئة، علماً أن البيان المنشور اليوم كان بناءً على طلبه؛ لرفع الاضطهاد الذي وقع عليه جراء تلك البلاغات"، مؤكدة أن "الهيئة جادة في رفع ما يقع على المخبرين عن قضايا الفساد من حيف، وحماية حقوقهم التي كفلتها القوانين النافذة".