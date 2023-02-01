زيدان والياسري يبحثان الملاحظات القانونية الخاصة بدعاوى وزارة الاتصالات

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وزيرة الاتصالات هيام الياسري".واضاف البيان، أن "اللقاء بحث الملاحظات القانونية الخاصة بدعاوى الوزارة المنظورة من قبل المحاكم".