خريجون يقطعون جسراً وسط الناصرية بالإطارات المحترقة (صور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من الخريجين قطعوا جسر النصر وسط الناصرية في محافظة ذي قار، بالإطارات المحترقة كخطوة تصعيدية لإيجاد فرص عمل".وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 في المئة بين اوساط الشريحة المذكورة بحسب تقديرات غير رسمية.