وزير العمل يعلن زيادة القروض الخاصة بالعاطلين عن العمل

وقال الأسدي، في مؤتمر صحفي، إن "الوزارة أطلقت الحملة الطبية لفحص المتقدمين من ذوي الإعاقة بهيئة الحماية الاجتماعية، حيث تم تمديد المشاهدة لثلاثة أشهر"، مبينا أن "هناك أكثر من 217 ألفاً من ذوي الإعاقة يتقاضون رواتب حالياً".ووجه الأسدي "بقبول التقرير الطبي الصادر الخاص بذوي الإعاقة حتى وأن كان بتاريخ قديم، كما تم التوجيه بتوظيف 5 بالمئة من التعيينات لذوي الإعاقة، وإطلاق رواتب ممن توقفت رواتبهم"، مشيراً إلى "شمول أكثر من 38 ألفاً براتب المعين المتفرغ خلال أربعة أشهر، كما تم إكمال 134 ألفاً من عمليات البحث للمتقدمين بشبكة الحماية، أضافة إلى إطلاق الإعانة لمليون و700 ألف أسرة"، منوهاً أنه "تم توجيه عمليات البحث لسكان الأهوار بعد إعلانها مناطق منكوبة".وبين أن الوزارة "أطلقت الرواتب لأكثر من 15 ألف يتيم في الخامس من الشهر الجاري، فضلاً عن إضافة 30 ألف دينار على رواتب الطلبة المشمولين بشبكة الحماية مع اعانات نقدية للاسر الفقيرة، أضافة إلى شمول 42 ألف أسرة نازحة بشبكة الحماية الاجتماعية، كما تقرر شمول 10 آلاف أسرة نازحة جديدة بالحماية".ولفت إلى أنه "تم الكشف عن 6000 متجاوز على شبكة الحماية واسترداد أكثر من مليار دينار، فضلاً عن إيقاف التعامل مع 45 شركة غير ملتزمة".وأكد، أن "الوزارة ستطلق منصة مهن في آذار المقبل لتنظم بيانات المتقدمين من العاطلين عن العمل، فضلاً عن زيادة القروض الخاصة بهم".