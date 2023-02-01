بينهم نساء.. حصيلة بأعداد المطلق سراحهم خلال الشهر الماضي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد المطلق سراحهم بالإفراج او بقرار تمييزي او انتهاء المحكومية بلغ (650) نزيلاً، (576) من الرجال و(74) نساء".وأضافت: "بلغ عدد المطلق سراهم خلال الشهر الماضي للمشمولين بقانون العفو العام (13) نزيلاً، ليصبح عدد المطلق سراحهم بالقانون منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغاية 31 كانون الثاني 2023 (9552) نزيلاً".