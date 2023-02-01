العراق والامارات يبحثان التعاون القضائي والقانوني

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل سفير دولة الامارات العربية المتحدة سالم عيسى الزعابي وبحث معه التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني وتبادل الخبرات".