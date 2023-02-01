تفاصيل مشروع "تكامل" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في العراق

وجاء في بيان مشترك للوزير والسفيرة، حضره مراسل السومرية، أن "مشروع تحسين الأداء والحكم الرشيد (تكامل) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ حزيران 2017 الى حزیران،2023 عمل مشروع تكامل على تطوير قدرات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الخدمات العامة والإدارة المالية، تحشيد الرقابة المجتمعية على النفقات العامة والمساهمة في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم استثمارات القطاع الخاص ومن اهم منجزات المشروع خلال الست سنوات الماضية:- تسريع عملية التوريد والتعاقد لـ 495 مشروعاً بقيمة 3.6 مليار دولار في مختلف القطاعات الخدمية حيث أحيل للتنفيذ 195 مشروعًا بقيمة 943.5 مليون دولار.-تدريب مديرية مياه البصرة لتطوير وثائق العطاء القياسية لمشاريع المياه، ومساعدة المحافظة في إعداد وثائق العطاء ونتيجة لذلك، أحالت محافظة البصرة عقدًا بقيمة 83.3 مليون لتصميم وبناء وتشغيل محطة لتحلية المياه في منطقة المحيلة في أبي الخصيب جنوب البصرة، حيث سيخدم المشروع المتوقع اكتمالهفي حزيران 2023 أكثر من 450 ألف مواطن.-تحسين تشغيل 72 محطة مياه حيوية، مما أدى إلى زيادة إمدادات المياه بنسبة 30%.-زيادة قدرة وقت الاستجابة للصيانة الخاصة بتوزيع الكهرباء على محولات الأحياء المعطلة بنسبة 85.-وضع خطة رئيسية مدتها 10 سنوات لشبكات النقل والتوزيع لصالح وزارة الكهرباء في حكومة إقليم کردستان.-تجهيز وزارة الموارد المائية ورفع مهارات موظفيها بأحدث نظام لإدارة الموارد المائية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الموارد المائية وآثار التغير المناخي.- تنمية قدرات 80 عنصر تنمية تنفيذ أكثر من 85 مبادرة لتحسين الخدمات العامة وتدريب 110 عضوا ضمن المبادرة الوطنية للطاقة وخفض الانبعاثات لإطلاق وتنفيذ المبادرات حملات التوعية في 15محافظة.-إشراك منظمات المجتمع المدني والمجاميع المجتمعية للقيام بأكثر من 1000 حملة توعية (وصلت إلى أكثر من مليون مواطن لترشيد استهلاك الماء، والحفاظ على نظافة المدن والتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، وتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة المتجددة والربط النظامي بالشبكة الوطنية للماء.- دعم حكومة إقليم كردستان في تنفيذ نظام كشوف المرتبات البيومترية لتقليل وقت المعاملات والأخطاء والازدواجية.-العمل مع الفلاحين في ثماني محافظات على أحدث ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا لمعالجة زيادة ملو التربة والتصحر وارتفاع درجات الحرارة.-تسهيل الدعم المالي لأكثر من 60 شركة صغيرة ومتوسطة لأكثر من مليون دولار.- تقديم خدمات تطوير الأعمال لحوالي 500 شركة لتطوير مهاراتهم وزيادة فرص العمل.-العمل مع 127 فلاحا لاعداد تحليل سلسلة القيمة الغذائية للطماطم، والتمور، والبطاطس، ومنتجات الألبان، والقمح في ست محافظات لتحسين الأعمال التجارية الزراعية وزيادة عائداتها.