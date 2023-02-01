توجيه حكومي الى شركات الاستثمار باعتماد الدينار العراقي

وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة حنان جاسم في بيان ورد لـ السومرية، إن "التوجيه جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (23026) لسنة 2023 ، وان التوجيه نص على اتخاذ ما يلزم من قبل الشركات المعنية بالإستثمار في المجمعات السكنية وعدم مطالبة المواطنين المسجلين على الوحدات السكنية المشار اليها بأكثر من السعر الرسمي المعتمد وبعكسه يتخذ بحق الشركات المخالفة الإجراءات القانونية اللازمة ".وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار بشكل غير مسبوق مؤخرا بسبب الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية للحد من تهريب العملة من العراق.