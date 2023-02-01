الكشف عن عدد قتلى الجنود الأمريكيين في العراق من 2003 إلى 2020

وقال الشركة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان "اعداد قتلى الجنود الأمريكيين في العراق من 2003 إلى 2020 كالاتي:2003: 4862004: 8492005: 8462006: 8232007: 9042008: 3142009: 1482010: 622011: 582012: 2بينما لم تسجل في سنة 2013 أي حالة قتل في صفوف الجيش الأمريكي.2014: 32015: 82016: 202017: 222018: 172019: 122020: 11وبحسب التقرير فأن "عدد قتلى الجنود الأمريكيين في العراق من 2003 إلى 2020 بلغ أكثر من 4500 جندي كما موضح ادناه: