رئيس صندوق استرداد أموال العراق يكشف تفاصيل إعادة الأموال المهربة

السومرية نيوز – سياسة



أكد رئيس صندوق استرداد أموال العراق، حيدر حنون، اليوم الأربعاء، ان الصندوق يهدف لاستراد أموال العراق المهربة وغيرها.



وقال حنون في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، ان "صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها"، مبينا انه "أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار"، مشيرا الى ان "مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها".

وتابع، "نتسابق مع الفاسدين لاسترداد الاموال داخل وخارج العراق وسنعقد اتفاقيات مع دول عربية واجنبية لاسترداد الاموال المسروقة"، موضحا، "هذه المنجزات لم تتم لو لا متابعة رئيس الوزراء واهتمامه لقضية استرداد الأموال".

واضاف، ان "مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري والقضاء يقدم دعماً كبيراً لهيئة النزاهة"، مشددا على ان "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية".

من جهته، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة".



وأضاف ان "ذلك جاء وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج".

وفي وقت سابق، حصلت السومرية نيوز، على وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي، أعلن من خلالها إيداع أكثر من 80 مليون دولار بصندوق استرداد أموال العراق.