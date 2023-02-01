المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشرت دائرة المحاسبة، باطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط الحالي ".وأكدت الوزارة على "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية الأسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".ودعت الوزارة "المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".وفي سياق متصل أعلنت هيئة التقاعد "عن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط الجاري".